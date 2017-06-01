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10:53, 01 Июня 2017

Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу на продление ареста Алиханова

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В четверг Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов Девлета Алиханова на решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей известного политика.

Жалобу в 14.45 будет рассматривать судья Ольга Пальчун.

Ранее решение о продлении ареста Алиханова до 28 августа приняла судья Наталья Маненок, рассматривающая уголовное дело экс-сенатора по существу.

Напомним, к настоящему времени Девлет Алиханов провел за решеткой два года и три месяца. Восемь месяцев из них обвинители зачитывали письменные доказательства по делу: Устав города Петрозаводска, положения всех комитетов Петрозаводского городского округа и Комитета по управлению муниципальным имуществом, различные отчеты оценки, а также договоры, уставы различных ООО, которые не имеют отношения к уголовному делу.

Что же касается судебных экспертиз, а также различных правовых экспертиз, проведенных по заказу самого следствия, то их сторона обвинения исследовать отказалась. Причина такого выборочного отношения к материалам дела проста: экспертизы показывают отсутствие события преступления, а также то, что приватизация сберкасс в Петрозаводске проведена строго в соответствии с Федеральными законами РФ, как проводилась и проводится по всей стране, а не только в Карелии. Подтверждением этому, пришедшие ответы на запросы суда из всех регионов Северо-западного федерального округа, где от Калининграда до Сыктывкара приватизация проводилась одинаково.

При таких обстоятельствах странным видится желание обвинителей, как можно дольше держать Алиханова под замком. Ведь показания свидетелей при отсутствии самого преступления не могут играть никакой роли. Что бы они ни говорили, о чем бы ни свидетельствовали, факт останется фактом – закон нарушен не был! А нет преступления, нет и смысла оказывать давление на свидетелей, в чем пытается убедить суд сторона обвинения.

При этом нет ни одного факта, который можно было бы трактовать, как желание Девлета Алиханова скрыться от суда или кого-то запугивать.

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