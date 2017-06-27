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09:10, 27 Июня 2017

Верховный суд России признал незаконной отмену прямых выборов мэра Питкяранты

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Вступило в законную силу решение суда, признавшего незаконным решение депутатов горсовета Питкяранты об отмене всенародных выборов мэра городского поселения.

Об этом сообщил депутат местного горсовета Павел Богданов.  Ранее Верховный суд Карелии признал незаконным решение совета Питкяранты от 12 января 2017 года об отмене прямых выборов главы городского поселения. Депутаты внесли изменения в устав города. Отмену выборов поддержали 10 из 14 народных избранников. Как следует из искового заявления, в КПРФ считают решение депутатского корпуса незаконным, так как оно было принято с нарушениями.

Как пояснил депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов, проект решения горсовета не был опубликован в установленные сроки – за 30 дней до рассмотрения вопроса на сессии. Изменения в Устав не были вынесены на общественные слушания, как того требует закон.

"Были существенно нарушены права жителей Питкярантского городского поселения на участие в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов местного значения", - говорится в иске.

В суде было доказано, что общественные слушания по изменениям в устав не проводились. А это предусмотрено федеральным законодательством. Таким образом решение депутатов суд отменил.

В ответ на решение ВС Карелии горсовет направил апелляционную жалобу в Верховный суд России.

15 июня Верховный суд России оставил решение первой инстанции без изменения. Таким образом решение Верховного суда России вступило в законную силу.

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