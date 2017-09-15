Вертолет "Ми-8" доставил пациентку из Петрозаводска в Петербург

Вертолет "МИ-8" МЧС России совершил санитарный вылет из аэропорт "Пески" в Санкт-Петербург.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, рейс доставил пациентку 2001 года для прохождения стационарного лечения в ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет".

Для обеспечения и сопровождения пациента привлекались 10 человек и 3 единицы техники.