Весна попрощается с жителями Карелии дождями

По сообщению карельского Гидрометцентра, в большинстве районов республики 31 мая пройдут дожди.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Карелии ожидается облачная погода. Утром и днем в большинстве районов осадки, на юге и востоке возможны сильные дожди.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха днем составит +7, +12 градусов.

В Петрозаводске днем ожидается умеренный дождь.

Столбик термометра поднимется до +7, +9 градусов.