07:05, 31 Мая 2017
Весна попрощается с жителями Карелии дождями
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По сообщению карельского Гидрометцентра, в большинстве районов республики 31 мая пройдут дожди.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Карелии ожидается облачная погода. Утром и днем в большинстве районов осадки, на юге и востоке возможны сильные дожди.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха днем составит +7, +12 градусов.
В Петрозаводске днем ожидается умеренный дождь.
Столбик термометра поднимется до +7, +9 градусов.
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