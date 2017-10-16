Ветрено и дождливо будет сегодня в Карелии

По сообщению карельского Гидрометцентра, в понедельник, 16 октября, в большинстве районов республики ожидаются дожди и ветер.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно. Днем в большинстве районов пройдет дождь, местами сильный.

Ветер южный, юго-восточный порывистый.

Температура воздуха составит +3, +8, на юге до +10 градусов.

В Петрозаводске ожидается также облачная погода. Днем дождь.

Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый.

Столбик термометра остановится на отметке +5, +7 градусов.