07:05, 16 Октября 2017
Ветрено и дождливо будет сегодня в Карелии
По теме
Загрузка...
По сообщению карельского Гидрометцентра, в понедельник, 16 октября, в большинстве районов республики ожидаются дожди и ветер.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно. Днем в большинстве районов пройдет дождь, местами сильный.
Ветер южный, юго-восточный порывистый.
Температура воздуха составит +3, +8, на юге до +10 градусов.
В Петрозаводске ожидается также облачная погода. Днем дождь.
Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый.
Столбик термометра остановится на отметке +5, +7 градусов.
По теме
Выбор читателей
09.10.2017, 15:03
12.10.2017, 16:27
09.10.2017, 14:57
10.10.2017, 15:48
Аналитика
Сегодня 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Сегодня 09:18
13.10.2017 15:35
13.10.2017 14:32
10.10.2017 10:58
Чтиво
Сегодня 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (3)
Комментарии