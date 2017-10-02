19:10, 02 Октября 2017
ВИДЕО: 120-килограммовая штанга придавила бодибилдера в спортзале
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В спортзале в Квинсленде камеры видеонаблюдения сняли, как 120-килограммовая штанга придавила 28-летнего Джейсона Лейта, который решил самостоятельно поднять такой вес без присмотра тренера.
На кадрах видно, как штанга падает прямо на мужчину и медленно катится к шее. В течение 17 секунд пострадавший пытался спастись, пока на помощь ему не пришли очевидцы, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.
Мужчина тут же был доставлен в больницу, где ему поставили шину. По словам владельца тренажёрного зала Генезиса Морейфилда, такие несчастные случаи происходят регулярно. Только в прошлом месяце 15-летний подросток провёл 30 минут под штангой. В настоящее время он находится в реанимации.
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