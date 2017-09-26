ВИДЕО: 14-летняя автогонщица из Карелии завоевала серебро на чемпионате России

Карельская автогонщица Ирина Сидоркова стала серебряным призером чемпионата России по кольцевым гонкам в классе "Национальный юниор".

Заключительная гонка прошла накануне в Казани. На гонку Ирина Сидоркова выходила лидером в общем зачете после того, как ее главный соперник Максим Корнилков был наказан за столкновение на трассе.

Подробнее о заключительном заезде и успехе юной карельской политесы, смотрите в ролике наших коллег из компании "ГТРК "Карелия".