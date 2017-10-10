ВИДЕО: Активисты общероссийского народного фронта покрасили мост в Петрозаводске

Еще один уголок природы в Петрозаводске стал чище благодаря активистам ОНФ.

В рамках конкурса "Не жди перемен! Твори перемены!" в Петрозаводске был приведен в порядок пешеходный мост через Неглинку в парке Сенаторка.

Несмотря на непогоду, активисты Народного фронта вместе со студентами Автотранспортного техникума покрасили мост через реку Неглинка и очистили от мусора территорию парков Сенаторка и Мира рядом со спортивным комплексом "Луми".

Не оставайтесь в стороне, творите добро, участвуйте в конкурсе "Молодежки ОНФ", написано обращение в паблике "Общероссийский народный фронт (ОНФ) Карелия".