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Новости. Общество
06:40, 03 Октября 2017

ВИДЕО: Активисты ОНФ покрасили детскую площадку в Петрозаводске

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Общественники из «Общероссийского народного фронта» привели в порядок старую площадку для детей в карельской столице.

 

В Петрозаводске активисты ОНФ приняли участие в конкурсе #НеЖдиПеременТвориПеремены.

Молодые люди покрасили детскую площадку на улице Московская. Процесс работы общественники сняли на камеру.

Ролик активисты ОНФ выложили в  своем паблике в социальной сети «Вконтакте».

«Для того, чтобы совершать хорошие поступки, не нужно многого –нужно лишь желание и  чуточку свободного времени. Не жди перемен, твори перемены! Изменяй мир вокруг себя к лучшему»,- обратился к зрителям ролика один из активистов ОНФ.

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