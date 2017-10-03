ВИДЕО: Активисты ОНФ покрасили детскую площадку в Петрозаводске

Общественники из «Общероссийского народного фронта» привели в порядок старую площадку для детей в карельской столице.

В Петрозаводске активисты ОНФ приняли участие в конкурсе #НеЖдиПеременТвориПеремены.

Молодые люди покрасили детскую площадку на улице Московская. Процесс работы общественники сняли на камеру.

Ролик активисты ОНФ выложили в своем паблике в социальной сети «Вконтакте».

«Для того, чтобы совершать хорошие поступки, не нужно многого –нужно лишь желание и чуточку свободного времени. Не жди перемен, твори перемены! Изменяй мир вокруг себя к лучшему»,- обратился к зрителям ролика один из активистов ОНФ.