ВИДЕО: Актриса Толкалина – голая или одетая?

Одни критикуют знаменитость, другие восхищаются ее фигурой.

39-летняя Любовь Толкалина открыла купальный сезон, рассказывает cosmo.ru. Актриса опубликовала видео в Instagram, на котором она входит в реку обнаженной. Любовь без стеснения купается в воде и поворачивается на камеру, которую держит ее подруга.

Изображение в ролике затемнено, поэтому видны лишь очертания фигуры знаменитости. В связи с этим подписчики Любови разделились на два лагеря: одни уверены, что она зашла в реку полностью обнаженной, а другие полагают, что на ней все же есть крошечный купальник.

Стоит отметить, что актриса уже не раз показывала, как купается в водоемах без одежды. Кроме того, она регулярно публикует пляжные фотографии топлес. Одни восхищаются ее смелостью и фигурой, а другие критикуют знаменитость за чрезмерную откровенность.