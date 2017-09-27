ВИДЕО: Акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой

Хищница напала на мужчину, когда он спрыгнул в воду, чтобы помочь достать улов. Отцепить её удалось, только убив.

Рядом с берегами штата Флорида в США усатая акула-нянька напала на рыбака. На YouTube появилось видео, на котором запечатлён этот инцидент, пишет life.

Американец по имени Эрвин Маккарти решил порыбачить.

Мужчина был на корабле, а его знакомые ныряли и ловили омаров. Один из рыбаков решил поймать морского окуня. Он выстрелил в рыбу из подводного ружья и попал. Эрвин решил помочь другу вытащить её и прыгнул в воду. Тогда на него и бросилась акула.

Горе-рыбак рассказал, что, если бы он не держал акулу обеими руками, она смогла бы прогрызть живот. Раненый сумел доплыть до корабля, но, даже оказавшись вне воды, хищница продолжала держать его челюстями. Снять рыбу получилось только тогда, когда её убили ножом.

Усатые акулы-няньки обитают в восточной части Тихого и в Атлантическом океане. Хищницы предпочитают глубину до 130 метров. Обычно их размер не превышает трёх метров. Рыбы ведут ночной образ жизни.