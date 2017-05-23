ВИДЕО: Анастасия Волочкова по ночам опустошает холодильник?

В Инстаграме появился забавный ролик, на котором видно, как Волочкова в полумраке, сидя на кухонном столе, с удовольствием наворачивает пюре прямо из кастрюли.

Известная Балерина Анастасия Волочкова при каждом удобном случае рассказывает, что она кушает как птичка, питается исключительно салатами и шпинатом. Однако, глядя на внушительные размеры фигуры Насти, сложно поверить, что она сидит на строгой диете, скорее всего, время от времени она все же заглядывает в холодильник по ночам, пишет uznayvse.

А недавно на ее странице в социальной сети Инстаграм, словно в подтверждение этой версии, появился забавный ролик, на котором видно, как Волочкова в полумраке, сидя на кухонном столе, прямо из кастрюли с аппетитом ест картофельное пюре, а ниже комментарий:

- О Боже! Только вернулись после концерта в Туле. Вы даже не представляете, сколько было сегодня мероприятий!!! Я утром съела свекольничек. От переутомления чувство голода меня даже не настигало. А сейчас... Ем картофельное пюре…Раечка хозяюшка оставила в кастрюльке… Ужас....Но я пару ложек съела… Просто от усталости организм попросил. Мой директор, помощник и хозяюшка Раечка удивились, потому что я картошку не ем вообще. Но это так оказывается вкусно!

Кстати, когда Настя пишет о том, что не ела с самого утра, она явно лукавит. Судя но фотографиям в ее Инстаграм, после тульского концерта у артистов был банкет, на котором помимо салатных листьев наверняка было что-то вкусное.