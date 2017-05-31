ВИДЕО: Артур Парфенчиков пригласил всех в Олонец на празднование Дня республики

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков записал видеообращение, в котором пригласил всех в Олонец на празднование Дня республики.

"Вас ждет насыщенная праздничная программа, которая позволит вам окунуться в атмосферу национальных традиций Карелии, ощутить гостеприимство и радушие ее жителей. Ждем вас 10 июня в городе Олонце. Дорогие друзья, давайте вместе отметим день рождения нашего любимого края!" - сказал Артур Парфенчиков.