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11:13, 31 Мая 2017

ВИДЕО: Артур Парфенчиков пригласил всех в Олонец на празднование Дня республики

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков записал видеообращение, в котором пригласил всех в Олонец на празднование Дня республики.

"Вас ждет насыщенная праздничная программа, которая позволит вам окунуться в атмосферу национальных традиций Карелии, ощутить гостеприимство и радушие ее жителей. Ждем вас 10 июня в городе Олонце. Дорогие друзья, давайте вместе отметим день рождения нашего любимого края!" - сказал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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grigorjev
2017-05-31 11:35:33
Известно. "Атмосферу национальных традиций Карелии..." - сильно испортили А. Худилайнен и компания. Пока, И.О. Главы А. Парфенчиков "пальцем не шевельнул", чтобы исправить грехи прежней команды! Вчера отправил обращение Президенту РФ. Заключительные слова: "... пока А.О. Парфенчиков не оправдывает доверия Президента Российской Федерации".
Гарик
2017-05-31 11:30:05
....лучше Вы к нам ))
новый
2017-05-31 11:29:39
" Братья и сестры, к вам обращаюсь я..."
Гражданин
2017-05-31 11:25:29
В Олонец, а там тепло ?
На улице непогода, холодно, в квартирах из за сырости не уютно.
В текстах статей интернет изданий было указано, что теплоснабжение отключили по многочисленным просьбам жителей.
При попытке выяснить в Минстрое РК сколько было обращений стало ясно, что это "кидок" населения, нет зарегистрированных обращений, были звонки лиц не желающих платить лишние деньги (пенсионеры живущие на дачах, при условии наличия в м.доме прибора учета).
А как быть с норма Санпинов ???, температура окружающей среды не достигла нужных показателей.
И новый вопрос, посетил сегодня Ленина 2, а там отопление работает, ПОЧЕМУ ???
Варвара
2017-05-31 11:20:14
Да были мы уже там, ни одной приличной гостиницы, ни кафе.Одни бары для выпивох. А если дожь пойдет? А туалеты м/ж установят?
Гость
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