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Новости. Происшествия
06:40, 04 Июля 2017
фото: Фото Алексея Facebook

ВИДЕО: Автобус без колеса привез пассажиров в Петрозаводск

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У автобуса, совершавшего рейс Кондопога-Петрозаводск, на полном ходу лопнуло колесо, но водитель принял решение не останавливаться.

На странице в Facebook житель Карелии Алексей поделился впечатлениями от поездки на рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту "Кондопога-Петрозаводск".

"Вам не хватает адреналина? Прокатитесь в автобусе Карелавтотранса. Сегодня стал свидетелем, как у автобуса, совершающего рейс Кондопога-Петрозаводск, на полном ходу лопнуло на выстрел колесо. Теперь едем на ободе 7 км/час. Хорошо, что в салоне не было сердечников и беременных, иначе роды бы еще принимал", - эмоционально описал ситуацию Алексей и снял видео, как чувствовали себя пассажиры внутри сломанного автобуса.

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Комментарии

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sherhan2
2017-07-04 11:09:50
"...но водитель принял решение не останавливаться."
Может тормозов просто не было?
User
2017-07-04 08:52:53
И опять нет ответственных, которые выпустили неисправную "скотовозку" на маршрут? Трагедия с автобусом в Татарстане ничему не учит.
Горожанин
2017-07-04 08:23:04
И сколько лет этой резине, если на ходу лопается?! И почему "питерских" на автобусе старше 8 лет возить нельзя, а карелов- можно?
эдуард3
2017-07-04 08:05:23
Не делай добра не будет зла.

Алеша сдаст любого - водителя он лихо сдал!
Его доставили до дома - а он телегу накатал!
Лишат водителя зарплаты. Накажут фирму, где итак одни нули!
Готовый Павлик сдал экзамен на закладку!
Теперь ему с закладкой жить.

Засунь ты видео поглубже в .....
Не зная жизни - лучше помолчать.
Иначе, как нибудь тебя на трассе
Оставят - не доставив; эх, водителя здесь жаль!
Гость
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