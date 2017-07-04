06:40, 04 Июля 2017
ВИДЕО: Автобус без колеса привез пассажиров в Петрозаводск
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У автобуса, совершавшего рейс Кондопога-Петрозаводск, на полном ходу лопнуло колесо, но водитель принял решение не останавливаться.
На странице в Facebook житель Карелии Алексей поделился впечатлениями от поездки на рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту "Кондопога-Петрозаводск".
"Вам не хватает адреналина? Прокатитесь в автобусе Карелавтотранса. Сегодня стал свидетелем, как у автобуса, совершающего рейс Кондопога-Петрозаводск, на полном ходу лопнуло на выстрел колесо. Теперь едем на ободе 7 км/час. Хорошо, что в салоне не было сердечников и беременных, иначе роды бы еще принимал", - эмоционально описал ситуацию Алексей и снял видео, как чувствовали себя пассажиры внутри сломанного автобуса.
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