ВИДЕО: Автобус перестал заходить в отдаленный район Сегежи, чиновники советуют людям брать такси

В Сегеже автобус перестал заходить на улицу Лейгубскую, где проживает около 1 тысячи человек.

О проблемах с автобусным сообщением нам написал читатель, который также прислал ссылку на видео, сделанное местным телеканалом.

По словам жителей Лейгубской, на прошлой неделе возникли перебои с автобусным сообщением, а на этой автобусы и вовсе перестали заходить к ним в район.

"Мы не можем добраться ни в поликлинику, ни на работу, ни в детские сады, никуда", - говорит на видео одна женщина.

"Вчера дети наши пешком через поле шли, через лес, а там собаки блудные, кладбище. Это нормально?" – отмечает другая.

Жители обращались в местную администрацию, но там людям посоветовали ездить на такси. Одна такая поездка, говорят жители, стоит 140 рублей.

Улица Лейгубская расположена в 5-6 км от города. В отдаленном районе проживают около 1 тысячи человек.

Как рассказал "Столице на Онего" депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич, обращение, касающееся данной проблемы, сегодня направлено в прокуратуру.