ВИДЕО: Автобус устроил затор в центре Петрозаводска

Маршрутный автобус въехал в кроссовер на перекрестке в центре Петрозаводска.

ДТП 14 июня в 18.07, когда маршрутный автобус столкнулся с кроссовером на перекрестке ул.Правды-пр.Карла Маркса, попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Торопясь проскочить перекресток, автобус въехал в автомобиль, водитель которого остановился, чтобы пропустить пешеходов.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, движение на перекрестке было затруднено во всех направлениях.