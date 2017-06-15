09:32, 15 Июня 2017
ВИДЕО: Автобус устроил затор в центре Петрозаводска
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Маршрутный автобус въехал в кроссовер на перекрестке в центре Петрозаводска.
ДТП 14 июня в 18.07, когда маршрутный автобус столкнулся с кроссовером на перекрестке ул.Правды-пр.Карла Маркса, попало в объектив камеры наружного наблюдения.
Торопясь проскочить перекресток, автобус въехал в автомобиль, водитель которого остановился, чтобы пропустить пешеходов.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, движение на перекрестке было затруднено во всех направлениях.
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