13:49, 04 Июля 2017
ВИДЕО: Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе у "Лотос-Плазы"
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В Петрозаводске около получаса назад автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть у ТРК "Лотос-Плаза".
Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".
О состоянии пешехода пока ничего не известно. Но на кадрах видно, что пострадавшая не может самостоятельно подняться.
По имеющейся информации, светофор в момент ДТП не работал.
Upd. В городском отделе ГИБДД "Столице на Онего" сообщили, что пострадавшая доставлена в БСМП. Какие травмы она получила, не уточняется.
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