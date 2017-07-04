ВИДЕО: Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе у "Лотос-Плазы"

В Петрозаводске около получаса назад автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть у ТРК "Лотос-Плаза".

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

О состоянии пешехода пока ничего не известно. Но на кадрах видно, что пострадавшая не может самостоятельно подняться.

По имеющейся информации, светофор в момент ДТП не работал.

Upd. В городском отделе ГИБДД "Столице на Онего" сообщили, что пострадавшая доставлена в БСМП. Какие травмы она получила, не уточняется.