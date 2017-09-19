ВИДЕО: Автомобиль влетел в столб на Комсомольском проспекте

Камера компании "Сампо" зафиксировала ДТП, которое произошло в Петрозаводске минувшей ночью.

В районе пересечения Комсомольского проспекта и ул.Лизы Чайкиной легковой автомобиль выехал на тротуар в врезался в столб.

После случившегося машина начала дымиться.

Информация об этом, а также видео инцидента проявились на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

О пострадавших не сообщается.