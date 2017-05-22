ВИДЕО: Байкер после ДТП оказался на крыше машины, снимая всё это на камеру

В Сети появилось видео с камеры мотоциклиста, который врезался в автомобиль и перелетел через руль на его заднее стекло.

На кадрах видно, как машина пересекает двойную сплошную жёлтого цвета в Лос-Анджелесе, не проверив заранее, есть ли позади транспорт. Кроме того, когда мотоциклист от удара приземлился на капот автомобиля, водители первое время даже не замечали лишнего пассажира. Мужчине пришлось стучать по стеклу и просить остановиться, сообщает "Лайф".