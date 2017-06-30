19:10, 30 Июня 2017
ВИДЕО: Беременная женщина на джипе протаранила грабителя, укравшего её кошелёк
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Беременная женщина сбила вора, который украл из её машины кошелёк на стоянке в Ашвилле в США.
По словам 26-летней Кэтлин Брэсвилл, она сначала пробовала самостоятельно догнать преступника, но, понимая, что не успевает за ним, села в автомобиль.
Полиция арестовала преступника, но обвинение было выдвинуто и против Кэтлин, которая находится на пятом месяце беременности, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Mail. Также уточняется, что мужчина не получил серьёзных травм.
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