ВИДЕО: Благородный крокодил

Рептилия не разорвала свою жертву, а отпустила ее.

В одном из африканских природных парков на видео попал момент спасения антилопы-импалы из челюстей крокодила, рассказывают vesti.ru. Рептилия по неизвестным причинам просто взяла и отпустила свою жертву.

Ролик был снят в парке Масаи Мара в Кении и размещен на Youtube-канале парка 12 сентября. На записи видно, как крокодил, схвативший импалу за заднюю ногу, в течение нескольких десятков секунд чего-то ждет, не предпринимая никаких действий.

Затем хищник просто разжимает челюсти и отворачивается. Импала тут же вскакивает на ноги и убегает. Крокодил при этом невозмутимо уходит в другую сторону, не делая никаких попыток как-то отреагировать на действия своей несостоявшейся жертвы.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР два бегемота помогли антилопе гну спастись от крокодила.