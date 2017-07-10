ВИДЕО: Более 10 тысяч просмотров собрал ролик учителей в защиту Галины Васильевой, записанный в Заксобрании РК

Видеоролик учителей в защиту уволенного директора лицея №13 Галины Васильевой из Петрозаводска посмотрели более 10 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, 5 июля учителя лицея №13 записали видео, стоя у зала Законодательного собрания республики, где проходило заседание комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Парламентарии отказались рассматривать предложение педагогов и коммунистов, после чего учителя покинули заседание комитета.

"Мы стоим у закрытых дверей, потому что люди, которых выбирал народ, отказались рассматривать наш вопрос. А это в основном представители таких партий, как "Единая Россия" и ЛДПР. Нас поддержала только фракция КПРФ. Просим всех честных и неравнодушных людей помочь нам найти правду. Призываем распространить видео о беспределе властей Карелии", - сказали пришедшие в карельский парламент педагоги.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя. Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой "циничны".