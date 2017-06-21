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07:25, 21 Июня 2017

ВИДЕО: Борис Гребенщиков вступился за Юрия Дмитриева

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Известный музыкант записал видеообращение к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву и попросил взять дело историка Юрия Дмитриева под личный контроль.

От своего имени, и от имени друзей-музыкантов и других деятелей культуры Борис Гребенщиков попросил председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева взять под особый контроль дело историка Юрия Дмитриева.

"То, что он делает – необходимо для России. Я очень хочу, чтобы вы проконтролировали суд над ним. И если будут замечены нарушения закона, пусть это дело рассмотрит Верховный суд", - сказал Гребенщиков.

Напомним, 1 июня в Петрозаводске начался суд над руководителем карельского "Мемориала", историком и общественником Юрием Дмитриевым. Ему предъявлено обвинение по ряду уголовных статей, в том числе, по статье об изготовлении детской порнографии.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

 

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