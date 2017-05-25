ВИДЕО: Брутальные норвежские рыбаки целуют треску

В скандинавской стране готовятся к выпуску новой банкноты.

30 мая Центральный банк Норвегии выпустит новую банкноту номиналом в 200 крон с изображением трески. Для рекламы купюры банк решил сделать римейк популярной норвежской песни 80-х годов "Torsken kommer" ("Треска идет") комической группы KLM, сообщает Медуза.

По сюжету ролика, треска - национальное достояние Норвегии - превращается в новую купюру. В рекламе снялся даже глава банка Эйстейн Олсен.

Журналисты издания Quartz попросили банк перевести текст песни на английский язык. Представитель банка отказал им. По его словам, песня потеряет часть смысла при переводе. В ней слишком много отсылок к норвежской культуре, которые будут непонятны международной аудитории.

А вот так выглядит оригинальный клип "Torsken kommer":