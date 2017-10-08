09:34, 08 Октября 2017
ВИДЕО: Четыре автомобиля столкнулись в Петрозаводске
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Авария с участием четырех автомобилей произошла в Пятом посёлке.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска", эвакуатор на шасси грузового автомобиля, кроссовер Chevrolet Captiva, легковой автомобиль Chevrolet Lanos и Сhevrolet Niva не поделили дорогу на пересечении улиц Боровая, Пограничная, Халтурина.
После двойного столкновения эвакуатор выехал на угол перекрёстка.
Транспортные средства получили механические повреждения.
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