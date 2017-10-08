ВИДЕО: Четыре автомобиля столкнулись в Петрозаводске

Авария с участием четырех автомобилей произошла в Пятом посёлке.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска", эвакуатор на шасси грузового автомобиля, кроссовер Chevrolet Captiva, легковой автомобиль Chevrolet Lanos и Сhevrolet Niva не поделили дорогу на пересечении улиц Боровая, Пограничная, Халтурина.

После двойного столкновения эвакуатор выехал на угол перекрёстка.

Транспортные средства получили механические повреждения.