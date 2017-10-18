ВИДЕО: Что испугало гулявшего в карельском заповеднике лося?

Видеоловушка, установленная в Костомукшском заповеднике в Карелии, запечатлела лося.

"Он ведёт себя так, будто кто-то его пугает. Интрига осталась нераскрытой", - отмечается в паблике заповедника в "ВКонтакте", который опубликовал видео.

Ролик подготовила Виктория Климец.