ВИДЕО: Дана Борисова на съемках ток-шоу вывела из себя Леру Кудрявцеву

Дане Борисовой не понравились вопросы о ее пристрастии к запрещенным веществам, и она едва не сорвала съемки популярного ток-шоу "Секрет на миллион", которое ведет Лера Кудрявцева.

Как отмечает Life, в московскую студию программы Дана Борисова прибыла прямым рейсом из Таиланда, где проходила лечение в наркологическом реабилитационном центре. Она решила поделиться с ведущей Лерой Кудрявцевой своей историей, однако вопросы для гостьи программы оказались слишком откровенными.

"Дана едва не сорвала съёмки шоу, отказываясь обсуждать своё пристрастие к запрещённым веществам и свою семью. Не выдерживая накала, Борисова срывала свой гнев на Леру Кудрявцеву и несколько раз покидала студию", - отмечает издание.