19:10, 13 Сентября 2017
ВИДЕО: Дана Борисова на съемках ток-шоу вывела из себя Леру Кудрявцеву
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Дане Борисовой не понравились вопросы о ее пристрастии к запрещенным веществам, и она едва не сорвала съемки популярного ток-шоу "Секрет на миллион", которое ведет Лера Кудрявцева.
Как отмечает Life, в московскую студию программы Дана Борисова прибыла прямым рейсом из Таиланда, где проходила лечение в наркологическом реабилитационном центре. Она решила поделиться с ведущей Лерой Кудрявцевой своей историей, однако вопросы для гостьи программы оказались слишком откровенными.
"Дана едва не сорвала съёмки шоу, отказываясь обсуждать своё пристрастие к запрещённым веществам и свою семью. Не выдерживая накала, Борисова срывала свой гнев на Леру Кудрявцеву и несколько раз покидала студию", - отмечает издание.
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