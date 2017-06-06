ВИДЕО: Дети из Карелии, которых приемные родители бросили в Москве, нашли новую семью

Стала известна судьба детей из Медвежьегорска, который дважды предали родители.

Мы уже писали о том, что супруги из Калининграда усыновили семерых детей, трое из которых были из Карелии, из Медвежьегорска.

В Калининграде приемные родители прожили недолго и уехали в Москву, чтобы начать зарабатывать на усыновленных детях.

Дело в том, что на берегу Балтики на каждого приемного ребенка соцслужбы выплачивали усыновителям по 18 тыс. рублей, а в Москве такие выплаты достигали 85 тыс. рублей.

Органы опеки Москвы не поставили приемных детей из Калининграда на учет и выплаты не начислили.

Заработать на приемных детях калининградцы не смогли и решили вернуть всех семерых детей органам опеки.

Из Москвы оставленные дети вернулись в Калининградскую область, в центр помощи детям "Наш дом" в Зеленоградске.

Сегодня стало известно, что трое детей из Карелии обрели новую семью и новый дом, который, надеются сотрудники опеки, станет для ребят настоящим, и их больше не предадут.

Подробности смотрите в репортаже "ГТРК "Карелия".