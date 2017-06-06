ВИДЕО: Дети из Карелии, которых приемные родители бросили в Москве, нашли новую семью
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Стала известна судьба детей из Медвежьегорска, который дважды предали родители.
Мы уже писали о том, что супруги из Калининграда усыновили семерых детей, трое из которых были из Карелии, из Медвежьегорска.
В Калининграде приемные родители прожили недолго и уехали в Москву, чтобы начать зарабатывать на усыновленных детях.
Дело в том, что на берегу Балтики на каждого приемного ребенка соцслужбы выплачивали усыновителям по 18 тыс. рублей, а в Москве такие выплаты достигали 85 тыс. рублей.
Органы опеки Москвы не поставили приемных детей из Калининграда на учет и выплаты не начислили.
Заработать на приемных детях калининградцы не смогли и решили вернуть всех семерых детей органам опеки.
Из Москвы оставленные дети вернулись в Калининградскую область, в центр помощи детям "Наш дом" в Зеленоградске.
Сегодня стало известно, что трое детей из Карелии обрели новую семью и новый дом, который, надеются сотрудники опеки, станет для ребят настоящим, и их больше не предадут.
Подробности смотрите в репортаже "ГТРК "Карелия".
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