ВИДЕО: "Детям испортили их каникулы"

Лидер коммунистов Карелии Евгений Ульянов прокомментировал ситуацию с детскими лагерями в республике.

"Лагеря находятся в таком состоянии не первый год. Все прекрасно об этом знали и ничего не делали, чтобы данные лагеря соответствовали техническим нормам. Фактически сейчас детям испортили их каникулы. Мы видим, что чиновники только декларируют: "надо", "сделаем", "исправим". А по факту из года в год одно и то же происходит. Наша власть не способна, наверное, решать проблемы, о которых все говорят", - сказал в эфире программы "Накипело" телеканала "ТНТ-Онего" Евгений Ульянов.

Напомним, по результатам проверок управление Роспотребнадзора выяснило, что только загородные лагеря "Старт" (Кондопожский район), "Горняк" (Костомукша»), "Полярный круг" (Лоухский район) и палаточному лагерь "Большое приключение" (Калевальский район) соответствуют всем санитарным нормам.

Нарушения обнаружены в лагерях "Уя", "Айно", "Дружба" (Прионежский район).