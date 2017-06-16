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ВИДЕО: "Детям испортили их каникулы"

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Лидер коммунистов Карелии Евгений Ульянов прокомментировал ситуацию с детскими лагерями в республике.

"Лагеря находятся в таком состоянии не первый год. Все прекрасно об этом знали и ничего не делали, чтобы данные лагеря соответствовали техническим нормам. Фактически сейчас детям испортили их каникулы. Мы видим, что чиновники только декларируют: "надо", "сделаем", "исправим". А по факту из года в год одно и то же происходит. Наша власть не способна, наверное, решать проблемы, о которых все говорят", - сказал в эфире программы "Накипело" телеканала "ТНТ-Онего" Евгений Ульянов.

Напомним, по результатам проверок управление Роспотребнадзора выяснило, что только загородные лагеря "Старт" (Кондопожский район), "Горняк" (Костомукша»), "Полярный круг" (Лоухский район) и палаточному лагерь "Большое приключение" (Калевальский район) соответствуют всем санитарным нормам.

Нарушения обнаружены в лагерях "Уя", "Айно", "Дружба" (Прионежский район).

 

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Комментарии

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User
2017-06-16 16:55:20
Ну прокомментировал. И что дальше? Сами-то коммунисты на что-нибудь способны, кроме комментирования?
Инженер Брунс
2017-06-16 16:45:03
вот какой .....! если бы что-то произошло в этом лагере, вы бы первые орали, что власть опять все прошляпила.

Какие же вы перевертыши! На чужой беде хотите в рай въехать! Тьфу на вас!! предвыборный пиар, не более
Гость
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