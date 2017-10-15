ВИДЕО: Детский городок "Каравелла" в Петрозаводске закрыли на ремонт

Площадка, подаренная столице Карелии известной моделью Натальей Водяновой, стала опасной для детей.

В Петрозаводске закрыли на ремонт популярный у детей и подростков городок "Каравелла". Подарок топ-модели Натальи Водяновой пришел в негодность: покрытие изношено, в горках дыры, из 12 качелей рабочими остались только пять. В апреле нынешнего года десятилетний ребенок здесь получил травмы и был госпитализирован.

Ремонт детской площадки займет несколько месяцев. Он будет произведен в рамках программы "Комфортная городская среда".

Какие изменения ждут городок "Каравелла", рассказали журналисты ГТРК "Карелия".