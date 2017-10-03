ВИДЕО: Девочка, воровавшая попкорн у принца Гарри, стала звездой Сети

Видеоролик, в котором двухлетняя девочка без спроса берет попкорн у принца Гарри, стал хитом.

В настоящий момент на YouTube его посмотрели около пяти миллионов раз.

Курьезный случай, попавший на камеру, произошел на соревнованиях среди военных-инвалидов Invictus Games. По соседству с принцем на трибуне сидела женщина с маленькой девочкой на руках. Высокопоставленный гость соревнований оживленно беседовал со знакомым мужчиной, а девочка в это время потихоньку брала из его ведерка попкорн.

После того, как принц заметил "внимание" малышки, он показал ей забавную рожицу и начал ее развлекать, пишет "Российская газета".