19:10, 03 Октября 2017
ВИДЕО: Девочка, воровавшая попкорн у принца Гарри, стала звездой Сети
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Видеоролик, в котором двухлетняя девочка без спроса берет попкорн у принца Гарри, стал хитом.
В настоящий момент на YouTube его посмотрели около пяти миллионов раз.
Курьезный случай, попавший на камеру, произошел на соревнованиях среди военных-инвалидов Invictus Games. По соседству с принцем на трибуне сидела женщина с маленькой девочкой на руках. Высокопоставленный гость соревнований оживленно беседовал со знакомым мужчиной, а девочка в это время потихоньку брала из его ведерка попкорн.
После того, как принц заметил "внимание" малышки, он показал ей забавную рожицу и начал ее развлекать, пишет "Российская газета".
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