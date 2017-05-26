ВИДЕО: Девушка бурно отреагировала на действия водителя, который едва не сбил ее на Антикайнена

В районе пересечения улиц Антикайнена и Красная в Петрозаводске автомобиль едва не сбил двоих пешеходов, которые переходили проезжую часть на зеленый свет.

Инцидент произошел в четверг и попал в объектив камеры наблюдения компании "Ситилинк".

Пара переходила проезжую часть, когда на пустом, в общем, перекрестке в них едва не въехал джип.

Возмущенная таким поведением на дороге, девушка подошла к машине и принялась что-то эмоционально объяснять водителю.