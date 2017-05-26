09:21, 26 Мая 2017
ВИДЕО: Девушка бурно отреагировала на действия водителя, который едва не сбил ее на Антикайнена
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В районе пересечения улиц Антикайнена и Красная в Петрозаводске автомобиль едва не сбил двоих пешеходов, которые переходили проезжую часть на зеленый свет.
Инцидент произошел в четверг и попал в объектив камеры наблюдения компании "Ситилинк".
Пара переходила проезжую часть, когда на пустом, в общем, перекрестке в них едва не въехал джип.
Возмущенная таким поведением на дороге, девушка подошла к машине и принялась что-то эмоционально объяснять водителю.
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