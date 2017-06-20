ВИДЕО: Девушка, которую ищут на Ладоге, заходила в соцсеть "ВКонтакте" после трагедии?

"Первый канал" снял сюжет про поисково-спасательную операцию в Карелии.

Как говорится в сюжете, лодка найдена — в ней ни самих подростков, ни их личных вещей. До ближайшего берега 500 метров. Расстояние как будто не очень большое, но с учетом того, что вчера вечером по Ладоге шли метровые волны, порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а температура воды не превышала 12 градусов, не то что выбраться, удержаться на плаву было практически невозможно.

"На борту лодки находились пять человек - все 1999-2001 годов рождения, четыре парня и одна девушка. Двое человек спасли судьба троих пока неизвестна", - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Карелии Сергей Шугаев.

В поход на острова отчалили вечером. В Карелии сейчас белые ночи — светло как днем. В узком заливе у поселка Импилахти ничто не предвещало несчастья. Шторм начался, когда катер вышел в акваторию Ладоги, волна опрокинула борт. Юрий, отец одного из двоих спасшихся молодых людей, Андрея Ж., говорит, что сын до последнего пытался спасти подругу, пока волны не скрыли из виду девушку.

"Игорь выплыл и побежал к рыбакам, а Андрей в это время пытался спасти девушку. Это далеко было от берега, вода холодная очень", - рассказывает он.

Знакомые молодых людей говорят, что компания из Сортавалы отправилась к Ладоге праздновать день рождения Николь, которой исполнилось только 16 лет. С ней был ее молодой человек Роман и еще трое знакомых.

"Николь вчера был день рождения, и они поехали отмечать на дачу, на два дня уехали к мальчику Игорю Д.. У меня Рома просил спальник, чтобы сюда вот как раз таки поехать пару дней назад", - рассказала одноклассница одного из ребят Ксения.

Удивительная деталь, которая оставляет надежду на счастливый исход поисков – на страницу "ВКонтакте" Николь кто-то, возможно, сама девушка, заходил последний раз в четыре часа утра, хотя лодка перевернулась еще до полуночи.

Приятели хоть и знали о предстоящем походе, но видели, что погода каждый день меняется. Сами не поверили, что молодые люди решились выйти на моторке в озеро.

"Два дня на самом деле ветер сумасшедший. Я не знаю, как в лодку можно было сесть в такую погоду - то дождь идет, то солнце светит", - говорит Ксения.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, сейчас специалисты на месте устанавливают детали трагедии, но в целом, картина произошедшего уже ясна.

По трагическому стечению обстоятельств, происшествие на Ладоге случилась в годовщину прошлогоднего шторма на Сямозере, которое также находится в Карелии. Тогда в шторм в холодной воде погибли 14 детей, отправившихся в поход на острова.