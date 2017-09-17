ВИДЕО: Девушка на иномарке провалилась в яму, свернув на Гоголевский мост

В Петрозаводске девушка на иномарке выехала на дорогу, ведущую на Гоголевский мост, и провалилась в яму.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как 15 сентября в 19.05 на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Гоголя девушка на иномарке повернула на дорогу, ведущую к Гоголевскому мосту, и провалилась передними колесами в яму.

Выбраться самостоятельно девушка не смогла, иномарку вытаскивал фургон.