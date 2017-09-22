ВИДЕО: Дорожный знак чуть не обезглавил корову, ехавшую в грузовике

Водитель снял пугающее видео с грузовиком, из которого на ходу высунулась корова.

Инцидент произошёл на трассе возле Мельбурна. На кадрах видно, как животное держится за края контейнера, высунув голову. Однако впереди её ждал дорожный щит. К счастью, препятствие оказалось достаточно высоким, чтобы корова проехала под ним без травм.

Как сообщает 9News, корова добралась до пункта назначения без травм, передает "Лайф".