19:10, 22 Сентября 2017
ВИДЕО: Дорожный знак чуть не обезглавил корову, ехавшую в грузовике
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Водитель снял пугающее видео с грузовиком, из которого на ходу высунулась корова.
Инцидент произошёл на трассе возле Мельбурна. На кадрах видно, как животное держится за края контейнера, высунув голову. Однако впереди её ждал дорожный щит. К счастью, препятствие оказалось достаточно высоким, чтобы корова проехала под ним без травм.
Как сообщает 9News, корова добралась до пункта назначения без травм, передает "Лайф".
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