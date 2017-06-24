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08:15, 24 Июня 2017

ВИДЕО: ДПС устроила погоню за мотоциклистом-нарушителем в центре Петрозаводска

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Водитель мотоцикла пытался скрыться от патрульной машины ДПС в столице Карелии, но его задержали.

Как пишет "ДТП Петрозаводска", уходя от погони, водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения. Преследование, начавшееся на улице Анохина, через несколько минут завершилось на набережной Варкауса.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, 21 июня в 19.00 в рамках проводимого профилактического мероприятия "Мотовелобезопасность" экипаж ДПС нес службу на маршруте патрулирования в центре города. В 19.04 не выполнил законного требования инспекторов об остановке водитель мотоцикла Honda.

Мотоциклист увеличил скорость и продолжил движение по улицам Анохина, Маршала Мерецкова, Кузьмина, Машезерская, проспекту Александра Невского, улицам Правды, Куйбышева, Набережной Варкауса. На неоднократные требования остановиться следовавших за ним сотрудников ДПС не реагировал.

Во время движения мотоциклист неоднократно нарушал Правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На улице Машезерская водитель мотоцикла скинул с себя шлем. Позже он пояснил инспекторам, что вспомнил подсказку друзей – надеялся на то, что в таком случае инспекторы ДПС прекратят его преследование.

На набережной Варкауса при помощи второго экипажа ДПС мотоциклиста блокировали. Он предпринял безрезультатную попытку бегства, бросив мотоцикл на проезжей части дороги. Но и это не помогло уйти ему от ответственности – инспекторы ДПС Госавтоинспекции Петрозаводска славятся своими спортивными достижениями не только среди сотрудников МВД по Республике Карелия, но и за ее пределами.

После задержания водителя мотоцикла выяснилось, что он лишен права управления транспортным средством. На него были составлены административные материалы по 10 нарушениям ПДД – за управление мотоциклом, будучи лишенным такого права; за незамеченные 6 раз запрещающие сигналы светофора; за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; за управление мотоциклом без шлема; за отсутствие полиса ОСАГО.

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