15:12, 20 Мая 2017
ВИДЕО: Драгоценные камни с карельской земли украсили корону шведского короля
По теме
Загрузка...
В Карелии живет и процветает город, где самый низкий уровень безработицы, а драгоценные камни с этой земли украшают корону шведского короля.
Журналисты компании "ГТРК "Карелия" побывали в городе на берегу Ладожского озера – Питкяранте и поделились впечатлениями от поездки.
Из репортажа можно узнать, что именно в этом городе Карелии самый низкий уровень безработицы, что драгоценные камни из этих мест украшают корону самого шведского короля, здесь строят ФОК и новые стадионы, здесь есть семейное кафе, которое открыла молодая пара – девушка с молодым человеком познакомились в Америке, а жить и работать приехали в Карелию.
Именно в Питкяранте работает мощнейшее предприятие – целлюлозный завод. Оно приносит львиную долю доходов бюджет района.
Выбор читателей
17.05.2017, 14:04
15.05.2017, 12:00
18.05.2017, 10:15
17.05.2017, 18:20
19.05.2017, 19:40
Аналитика
19.05.2017 11:00
Обществоведение
Достучится ли ветеран авиационной отрасли Карелии до нового руководителя республики?
18.05.2017 10:15
16.05.2017 10:45
15.05.2017 12:00
12.05.2017 15:21
Чтиво
17.05.2017 14:04
Без политики
Известный журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Это шедевр.
17.05.2017 13:00
16.05.2017 13:05
15.05.2017 14:49
Медиа
Новое
Сегодня 16:55
Афиша
Завтра в театрах (2)
детям
В кинотеатрах (7)
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии