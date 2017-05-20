ВИДЕО: Драгоценные камни с карельской земли украсили корону шведского короля

В Карелии живет и процветает город, где самый низкий уровень безработицы, а драгоценные камни с этой земли украшают корону шведского короля.

Журналисты компании "ГТРК "Карелия" побывали в городе на берегу Ладожского озера – Питкяранте и поделились впечатлениями от поездки.

Из репортажа можно узнать, что именно в этом городе Карелии самый низкий уровень безработицы, что драгоценные камни из этих мест украшают корону самого шведского короля, здесь строят ФОК и новые стадионы, здесь есть семейное кафе, которое открыла молодая пара – девушка с молодым человеком познакомились в Америке, а жить и работать приехали в Карелию.

Именно в Питкяранте работает мощнейшее предприятие – целлюлозный завод. Оно приносит львиную долю доходов бюджет района.