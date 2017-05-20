Новости. Общество
15:12, 20 Мая 2017

ВИДЕО: Драгоценные камни с карельской земли украсили корону шведского короля

По теме

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске состоялось сразу два открытия мотосезона
20.05.17 16:59
В честь ветеранов Госавтоинспекции в Карелии появилась березовая аллея и памятный знак
20.05.17 16:37
ВИДЕО: Драгоценные камни с карельской земли украсили корону шведского короля
20.05.17 15:12
Все новости
Загрузка...

В Карелии живет и процветает город, где самый низкий уровень безработицы, а драгоценные камни с этой земли украшают корону шведского короля.

Журналисты компании "ГТРК "Карелия" побывали в городе на берегу Ладожского озера – Питкяранте и поделились впечатлениями от поездки.

Из репортажа можно узнать, что именно в этом городе Карелии самый низкий уровень безработицы, что драгоценные камни из этих мест украшают корону самого шведского короля, здесь строят ФОК и новые стадионы, здесь есть семейное кафе, которое открыла молодая пара – девушка с молодым человеком познакомились в Америке, а жить и работать приехали в Карелию.

Именно в Питкяранте работает мощнейшее предприятие – целлюлозный завод. Оно приносит львиную долю доходов бюджет района.

По теме

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске состоялось сразу два открытия мотосезона
20.05.17 16:59
В честь ветеранов Госавтоинспекции в Карелии появилась березовая аллея и памятный знак
20.05.17 16:37
ВИДЕО: Драгоценные камни с карельской земли украсили корону шведского короля
20.05.17 15:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Муня Блёданс
2017-05-20 16:16:18
Когда же там началось процветание-то? Да, в лесу и у реки - процветание, а кадры с видами города удручают. Возите туристов с повязками на глазах сразу на водопады! Там и откроете им очи!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
15.05.2017, 12:00
Семь чудес дела Алиханова
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 07:25
В Петрозаводске маршруточник взял у ребенка последние деньги и выставил из автобуса

Аналитика

19.05.2017 11:00
Обществоведение
Как спасти карельскую авиацию 1
Достучится ли ветеран авиационной отрасли Карелии до нового руководителя республики?
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 6
18.05.2017 10:15
"Человек верит власти один раз" 19
16.05.2017 10:45
Семь чудес дела Алиханова 8
15.05.2017 12:00
"Раньше у меня были печки, и было проще" 1
12.05.2017 15:21
Вся аналитика

Чтиво

17.05.2017 14:04
Без политики
Как меня пытались выдать замуж 11
Известный журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Это шедевр.
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
Будничный арест, Боднарчук в опасности, контролеры-двоечники  5
15.05.2017 14:49
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
Новое
Сегодня 16:55
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Кармен
Букашкины секреты
детям
В кинотеатрах (7)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Большой
Охотник с Уолл-стрит
Уикенд фильмов Дэвида Линча: Шоссе в никуда
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»