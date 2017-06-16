ВИДЕО: Драматичные кадры пожара, уничтожившего дом в Надвоицах, попали в Сеть

В поселке Надвоицы Сегежского района Карелии накануне горело двухэтажное здание. Очевидцы выложили в Интернете видео пожара.

Прибывшие на место происшествия пожарные возмутились, почему их так поздно вызвали. И действительно, к моменту их приезда практические все здание уже было охвачено огнем.

Видео, сделанное на месте происшествия, разместил интернет-пользователь Руслан Фахретдинов в паблике "Подслушано в Надвоицах".

В МЧС Карелии "Столице на Онего" рассказали, что в сгоревшем здании никто не жил.

"Произошло загорание бесхозного строения. Пострадавших нет", - отметили в министерстве.