13:32, 16 Июня 2017
ВИДЕО: Драматичные кадры пожара, уничтожившего дом в Надвоицах, попали в Сеть
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В поселке Надвоицы Сегежского района Карелии накануне горело двухэтажное здание. Очевидцы выложили в Интернете видео пожара.
Прибывшие на место происшествия пожарные возмутились, почему их так поздно вызвали. И действительно, к моменту их приезда практические все здание уже было охвачено огнем.
Видео, сделанное на месте происшествия, разместил интернет-пользователь Руслан Фахретдинов в паблике "Подслушано в Надвоицах".
В МЧС Карелии "Столице на Онего" рассказали, что в сгоревшем здании никто не жил.
"Произошло загорание бесхозного строения. Пострадавших нет", - отметили в министерстве.
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