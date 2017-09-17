ВИДЕО: ДТП на трассе в Карелии унесло еще две жизни

Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 16 сентября в 15.30 на 709 км автодороги "Кола" в Сегежском районе 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt (житель Саратовской области), двигаясь в сторону Петрозаводска, при выполнении обгона большегруза "Маз" столкнулся с микроавтобусом Fiat, который двигался во встречном направлении.

От удара автомобиль Chevrolet Cobalt отбросило на автомобиль "Маз". В результате ДТП 73-летний водитель Chevrolet Cobalt и 75-летняя пассажирка, жительница города Апатиты, погибли на месте происшествия.

В микроавтобусе травмированы 26-летний водитель (житель Санкт-Петербурга, госпитализирован в Сегежскую больницу) и пять пассажиров, им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.