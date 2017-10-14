ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на проспекте Ленина

В Петрозаводске около мэрии вечером в пятницу произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Аварию зафиксировали камеры компании "Сампо.ру".

В пятницу в 20.24 ВАЗ-2114, собиравшийся повернуть с проспекта Ленина на улицу Куйбышева (в сторону "Онего Паласа"), не пропустил ВАЗ-2111, который двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Пушкинской в сторону центра города.