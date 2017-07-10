18:20, 10 Июля 2017
ВИДЕО: Две девушки в Чехии разбились на машине в прямом эфире
По теме
Загрузка...
Две жительницы Чехии попали в автомобильную аварию во время прямого эфира в Facebook.
Об этом пишет Lenta со ссылкой на The Mirror.
Видео транслировалось в соцсети Николь Барабасовой (Nikol Barabasova), за рулем находилась ее подруга. На кадрах видно, как девушки едут в машине на высокой скорости и смеются. По данным издания, в момент инцидента автомобиль набрал скорость около 120 км в час.
Девушки направлялись в населенный пункт Обрнице и врезались в шумоизоляционную стену у дороги. В момент аварии Барабасова выронила телефон из рук, но трансляция продолжилась до прибытия медиков на место происшествия.
Издание отмечает, что пассажир скончалась на месте, а водитель госпитализирована с тяжелыми травмами головы.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
03.07.2017, 11:58
06.07.2017, 09:07
03.07.2017, 09:37
05.07.2017, 16:15
06.07.2017, 10:33
Аналитика
Сегодня 10:28
Капитал
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
06.07.2017 10:33
06.07.2017 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
Сегодня 14:25
Личное мнение
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Сегодня 12:07
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
Медиа
09.07.2017 15:37
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии