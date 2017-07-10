ВИДЕО: Две девушки в Чехии разбились на машине в прямом эфире

Две жительницы Чехии попали в автомобильную аварию во время прямого эфира в Facebook.

Об этом пишет Lenta со ссылкой на The Mirror.

Видео транслировалось в соцсети Николь Барабасовой (Nikol Barabasova), за рулем находилась ее подруга. На кадрах видно, как девушки едут в машине на высокой скорости и смеются. По данным издания, в момент инцидента автомобиль набрал скорость около 120 км в час.

Девушки направлялись в населенный пункт Обрнице и врезались в шумоизоляционную стену у дороги. В момент аварии Барабасова выронила телефон из рук, но трансляция продолжилась до прибытия медиков на место происшествия.

Издание отмечает, что пассажир скончалась на месте, а водитель госпитализирована с тяжелыми травмами головы.