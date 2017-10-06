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Новости. Происшествия
10:11, 06 Октября 2017

ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

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Авария с участием двух иномарок случилась на перекрестке пр.Ленина – ул. Герецена.

ДТП произошло на центральном городском проспекте 5 октября в 15.07 и вызвало затруднение движения транспорта.

 

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Комментарии

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