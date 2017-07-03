ВИДЕО: Две легковушки попали в ДТП на Чапаевском кольце

В Карелии обсудили курортный сбор: вводить, или не вводить.

Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.

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