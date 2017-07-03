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Новости. Общество
12:18, 03 Июля 2017

ВИДЕО: Две легковушки попали в ДТП на Чапаевском кольце

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Утром в Петрозаводске случилась авария на нижнем Чапаевском кольце.

ДТП, в котором никто кроме автомобилей не пострадал, произошло 3 июня в 11.09.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-07-03 13:00:36
Произошло то, шо должно было произойти неизбежно. Плохой дизайн плюс слепой водитель - получите.
Кольцо задумано как перекресток с упрошенными правилами разьезда, без встречных потоков, без их пересечения под опасными углами, без возможности пролететь насквозь. А тут шо у нас? Прямая дорога, на которую могут выскакивать долбо%бы под тех, кто разогнался.
Саныч
2017-07-03 12:24:28
Совсем слепой?
Гость
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