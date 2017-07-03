12:18, 03 Июля 2017
ВИДЕО: Две легковушки попали в ДТП на Чапаевском кольце
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Утром в Петрозаводске случилась авария на нижнем Чапаевском кольце.
ДТП, в котором никто кроме автомобилей не пострадал, произошло 3 июня в 11.09.
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