ВИДЕО: Две легковушки столкнулись на пересечении Анохина и Горького

В Петрозаводске в среду вечером произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Одна машина двигалась по улице Анохина, другая – по Горького. В районе пересечения улиц легковушки столкнулись. Момент аварии зафиксировала камера компании "Ситилинк".

По имеющейся информации, никто не пострадал.

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