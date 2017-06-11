ВИДЕО: Эндуриты бьются за призы "Шустрой Белки" в Карелии

Ежегодный чемпионат Карелии по спортивному эндуро на мотоциклах "Шустрая Белка 2017" собрал более 150 спортсменов из многих уголков России и зарубежья.

В поселке Эссойла Пряжинского района с 9 по 11 июня проходят грандиозные по своему размаху соревнования по эндуро на мотоциклах, пишет "ДТП ПТЗ".

Насколько популярны у спортсменов и зрелищны эти соревнования демонстрирует видео.