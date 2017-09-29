ВИДЕО: "Это фиаско, братан!"

Видео про неловкого пса и остряка-хозяина стало вирусным.

На "Ютубе" набирает популярность видео про пса породы сиба-ину, который не прислушался к совету хозяина и свалился в реку.

Хозяин сиба-ину приказал ему первым пройти по скользкому мостику, прокричав вслед мудрое напутствие: "Смотри не упади!"

Наверное, пёс и сам был бы рад последовать совету, но это ему не удалось, пишет life.