18:20, 29 Сентября 2017
ВИДЕО: "Это фиаско, братан!"
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Видео про неловкого пса и остряка-хозяина стало вирусным.
На "Ютубе" набирает популярность видео про пса породы сиба-ину, который не прислушался к совету хозяина и свалился в реку.
Хозяин сиба-ину приказал ему первым пройти по скользкому мостику, прокричав вслед мудрое напутствие: "Смотри не упади!"
Наверное, пёс и сам был бы рад последовать совету, но это ему не удалось, пишет life.
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