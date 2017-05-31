21:30, 31 Мая 2017
ВИДЕО: "Это конец света" – Торнадо в Мексике напугал местных жителей
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Смерч, хвост которого уходил высоко в небо, сорвал крыши с домов и разрушил множество зданий в мексиканском городе.
При виде него местные жители подумали, что наступил конец света. Одному из них удалось заснять редкое природное явление, находясь в опасной близости. Каким-то чудом никто из горожан не пострадал, сообщает "Лайф".
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