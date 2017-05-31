ВИДЕО: "Это конец света" – Торнадо в Мексике напугал местных жителей

Смерч, хвост которого уходил высоко в небо, сорвал крыши с домов и разрушил множество зданий в мексиканском городе.

При виде него местные жители подумали, что наступил конец света. Одному из них удалось заснять редкое природное явление, находясь в опасной близости. Каким-то чудом никто из горожан не пострадал, сообщает "Лайф".