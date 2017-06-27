ВИДЕО: Эвелина Блёданс показала голую грудь (18+)

48-летняя актриса Эвелина Блёданс полностью оголилась ради рекламного ролика выставки "Четвёртое измерение Сальвадора Дали".

На кадрах сюрреалистического видео 48-летняя знаменитость предстаёт в образе музы известного художника — Галы. Тело Блёданс разрисовано красками, а из её рта вылетают живые бабочки, пишет "Лайф".