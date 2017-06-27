23:30, 27 Июня 2017
ВИДЕО: Эвелина Блёданс показала голую грудь (18+)
По теме
Загрузка...
48-летняя актриса Эвелина Блёданс полностью оголилась ради рекламного ролика выставки "Четвёртое измерение Сальвадора Дали".
На кадрах сюрреалистического видео 48-летняя знаменитость предстаёт в образе музы известного художника — Галы. Тело Блёданс разрисовано красками, а из её рта вылетают живые бабочки, пишет "Лайф".
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
23.06.2017, 11:42
24.06.2017, 11:25
21.06.2017, 14:51
23.06.2017, 16:03
26.06.2017, 14:23
Аналитика
27.06.2017 12:45
Капитал
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
26.06.2017 15:44
23.06.2017 11:44
21.06.2017 16:20
Чтиво
27.06.2017 11:22
Личное мнение
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.
26.06.2017 14:23
23.06.2017 09:22
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
Комментарии