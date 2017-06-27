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23:30, 27 Июня 2017

ВИДЕО: Эвелина Блёданс показала голую грудь (18+)

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48-летняя актриса Эвелина Блёданс полностью оголилась ради рекламного ролика выставки "Четвёртое измерение Сальвадора Дали".

На кадрах сюрреалистического видео 48-летняя знаменитость предстаёт в образе музы известного художника — Галы. Тело Блёданс разрисовано красками, а из её рта вылетают живые бабочки, пишет "Лайф".

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