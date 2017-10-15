ВИДЕО: Федор Бондарчук приглашает молодежь Карелии принять участие в конкурсе

В сети появился видеоролик о конкурсе "Образ будущего страны", который организовала и проводит команда "Молодежки ОНФ".

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С.А.Герасимова сняли видеоролик о конкурсе "Образ будущего страны". Озвучил ролик известный кинорежиссер и актер Федор Бондарчук. Своим примером вгиковцы показали, как может выглядеть работа, поданная на конкурс. На сегодняшний день заявки подали более 100 человек.

"Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых необычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего. Нам всем строить и развивать Россию. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это ректоры вузов, видные общественные деятели и многие другие». На текущий момент подано более 100 заявок. Мы уверены, что ближе к окончанию приема работ – до 10 ноября – их будет в десятки раз больше", – заявил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

В конкурсе "Образ будущего страны" могут принять участие все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: "Эссе" и "Креатив", а сами работы принимаются до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители.

Результаты конкурса "Образ будущего страны" "Молодежка ОНФ" объявит до 1 декабря.