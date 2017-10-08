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Новости. Общество
09:48, 08 Октября 2017

ВИДЕО: Фейерверком в Карелии завершился праздник, посвященный 85-летию Гражданской обороны

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В Петрозаводске отметили 85 годовщину со дня образования Гражданской обороны России.

В Петрозаводске для жителей и гостей города на пл.Кирова был организован праздник, посвященный торжественной дате.

По данным пресс-службы карельского правительства, на мероприятии были продемонстрированы тактические возможности пожарно-спасательных подразделений и государственной инспекции по маломерным судам, а также был организован показ исторической техники. Кроме новейших аварийно-спасательных автомобилей и автоцистерн были представлены их предшественники: автоцистерна ПМЗ-17 "УралЗИС" 1947 года выпуска и пожарный автомобиль технической службы на базе автомобиля "ЗИЛ-157К" 1965 года выпуска.

На выставочной площадке сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Карелия была организована работа консультационного пункта по вопросам гражданской защиты и надзорной деятельности. Здесь же гости мероприятия смогли ознакомиться с правилами использования первичных средств пожаротушения, а желающие попробовали свои силы в надевании боевой одежды пожарного.

Также в рамках мероприятия была организована работа передвижной тепло-дымокамеры, в которой любой желающий мог преодолеть полосу препятствий. После этого, надев боевое обмундирование газодымозащитника, участники праздника могли пройти сквозь пелену дыма в "дым-патаке".

Чтобы увиденное надолго сохранилось в памяти жителей и гостей Петрозаводска, в течение всего мероприятия сотрудник ОФПС-1, переодетый в костюм огнетушителя, раздавал памятки и листовки. В течение мероприятия желающие могли угоститься полевой кашей и горячим чаем, которой угощали пожарные и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

Завершился праздник фейерверком.

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